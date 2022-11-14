Глава минфина Украины Марченко: Киев рассчитывает получить до конца года от зарубежных партнеров $7,8 млрд

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Jose Luis Magana/AP

Руководитель министерства финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев рассчитывает в ноябре и декабре получить от зарубежных партнеров $7,8 млрд США. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ноябре ожидаются поступления около $4,8 млрд, внешнее финансирование на декабрь - около $3 млрд», — заявил Марченко.

Он отметил, что если бы речь шла о таком уровне финансирования в сентябре и октябре, то ситуация развивалась бы достаточно позитивней, однако, сейчас ситуация «несколько сложнее», поскольку в ноябре и декабре расходы самые высокие. 

По словам Марченко, правительство Украины «пытается найти все возможности, чтобы безболезненно пройти ноябрь и декабрь, а также провести все необходимые расходы».

Ранее глава Министерства иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что страна выделит €25 млн на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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