Политика

Военная операция РФ на Украине. День 264-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 264-й день

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Иван Высочинский/ТАСС
Воздушную тревогу объявили в понедельник в двух областях на востоке Украины. Совет ЕС на уровне глав МИД примет 14 ноября решение о запуске миссии ЕС по подготовке 15 тысяч украинских военных. Мэр Харькова заявил о возможном повреждении промышленного объекта после взрыва. В ДНР и ЛНР также продолжаются обстрелы. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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08:50

Представительство ДНР сообщило, что подразделения ВСУ во второй раз за утро 14 ноября нанесли удар по Торезу, выпустив четыре ракеты из РСЗО HIMARS — ТАСС.

08:45

На Украине лишили аккредитации по меньшей мере шесть журналистов разных СМИ, в том числе иностранных, за освещение ситуации в Херсоне — ТАСС.

08:36

ВСУ выпустили по Иловайску и Торезу 10 ракет из РСЗО HIMARS, сообщили в ДНР — ТАСС.

08:27

Минобороны России сообщило, что мобилизованные военнослужащие прошли в Крыму подготовку на психологической полосе препятствий, созданной с учетом опыта специальной военной операции — ТАСС.

08:20

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила на встрече со своим французским коллегой Брюно Ле Мэром, что Соединенные Штаты тесно взаимодействуют со странами G7 в вопросе введения потолка цен на российскую нефть. По ее словам, Вашингтон и Париж «твердо привержены привлечению России к ответственности» за ее действия на Украине — ТАСС.

08:07

Воздушную тревогу объявили 14 ноября в двух областях на востоке Украины — ТАСС.

08:05

Мэр Харькова заявил о возможном повреждении промышленного объекта после взрыва — ТАСС.

08:03

Представительство ЛНР, сообщило, что ВСУ обстреляли населенный пункт Сабовка из реактивных систем залпового огня HIMARS, выпустив в общей сложности пять ракет — ТАСС.

08:02

08:01

Совет ЕС на уровне глав МИД примет 14 ноября решение о запуске миссии ЕС по подготовке 15 тысяч украинских военных — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 264-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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