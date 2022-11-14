Военная операция РФ на Украине. День 264-й

Воздушную тревогу объявили в понедельник в двух областях на востоке Украины. Совет ЕС на уровне глав МИД примет 14 ноября решение о запуске миссии ЕС по подготовке 15 тысяч украинских военных. Мэр Харькова заявил о возможном повреждении промышленного объекта после взрыва. В ДНР и ЛНР также продолжаются обстрелы. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.