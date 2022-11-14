Военная операция РФ на Украине. День 264-й

Представительство ДНР сообщило, что подразделения ВСУ во второй раз за утро 14 ноября нанесли удар по Торезу, выпустив четыре ракеты из РСЗО HIMARS — ТАСС.
На Украине лишили аккредитации по меньшей мере шесть журналистов разных СМИ, в том числе иностранных, за освещение ситуации в Херсоне — ТАСС.
Минобороны России сообщило, что мобилизованные военнослужащие прошли в Крыму подготовку на психологической полосе препятствий, созданной с учетом опыта специальной военной операции — ТАСС.
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила на встрече со своим французским коллегой Брюно Ле Мэром, что Соединенные Штаты тесно взаимодействуют со странами G7 в вопросе введения потолка цен на российскую нефть. По ее словам, Вашингтон и Париж «твердо привержены привлечению России к ответственности» за ее действия на Украине — ТАСС.
Представительство ЛНР, сообщило, что ВСУ обстреляли населенный пункт Сабовка из реактивных систем залпового огня HIMARS, выпустив в общей сложности пять ракет — ТАСС.
Совет ЕС на уровне глав МИД примет 14 ноября решение о запуске миссии ЕС по подготовке 15 тысяч украинских военных — ТАСС.