«Известия»: авиакомпании недополучат SSJ-100 по итогам года

close
100%
Илья Наймушин/РИА «Новости»

Российские авиакомпании по итогам этого года получат только 10 самолетов Superjet 100 из 19 запланированных. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в авиаотрасли.

Два Superjet 100 пополнили парк Red Wings, один — «Азимута».

По информации издания, до конца текущего года перевозчики получат еще только семь бортов, причем один — со вторичного рынка.

В конце марта глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что заказчикам в этом году в общей сложности будет передано минимум 19 Superjet 100. По его словам, машин полностью хватало зарубежной комплектации даже после введения западных санкций и отказа иностранных партнеров от поставок в Россию.

Ранее сообщалось, что летевший из Стамбула в Екатеринбург самолет 96 пассажирами экстренно сел в Сочи. Это был Sukhoi Superjet 100 рейса. Сработал датчик разгерметизации.

Представитель экстренных служб рассказал, что самолет поднялся на высоту чуть более 10 тысяч метров, после чего начал снижаться. По его словам, аварийная ситуация возникла над Черным морем спустя примерно 18 минут после вылета.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть