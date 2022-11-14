«Известия»: авиакомпании недополучат SSJ-100 по итогам года

Российские авиакомпании по итогам этого года получат только 10 самолетов Superjet 100 из 19 запланированных. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в авиаотрасли.

Два Superjet 100 пополнили парк Red Wings, один — «Азимута».

По информации издания, до конца текущего года перевозчики получат еще только семь бортов, причем один — со вторичного рынка.

В конце марта глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что заказчикам в этом году в общей сложности будет передано минимум 19 Superjet 100. По его словам, машин полностью хватало зарубежной комплектации даже после введения западных санкций и отказа иностранных партнеров от поставок в Россию.

Ранее сообщалось, что летевший из Стамбула в Екатеринбург самолет 96 пассажирами экстренно сел в Сочи. Это был Sukhoi Superjet 100 рейса. Сработал датчик разгерметизации.

Представитель экстренных служб рассказал, что самолет поднялся на высоту чуть более 10 тысяч метров, после чего начал снижаться. По его словам, аварийная ситуация возникла над Черным морем спустя примерно 18 минут после вылета.