Посол Нейра заявил, что колумбийский кофе подорожает в РФ из-за проблем с урожаем

Стоимость колумбийского кофе в России вырастет в будущем году на фоне проблем с урожаем в республике, предупредил посол Колумбии в России Эктор Аренас Нейра. Об этом сообщает РИА Новости.

«Действительно, в производстве кофе сейчас есть проблемы, связанные с урожаем в самых «кофейных» регионах Колумбии из-за тяжелой зимы», — уточнил посол.

Согласно прогнозам , следует ждать падения урожая на 50-57%.

«Колумбия в основном производит арабику, это очень мягкий сорт, и производство кофе уже уменьшилось на 22%», — разъяснил Нейра.

В числе причин, связанных с подорожанием кофе, называется рост цены на удобрения, сложности с логистическими процессами, а также нехватка контейнеров.

«Так что ожидается повышение цен кофе во всем мире, не только в России», — обратил внимание посол.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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