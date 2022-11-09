FinExpertiza: сборы налогов в России по итогам сентября упали в 1,7 раза в сравнении с мартом

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Нина Зотина/РИА «Новости»

За первый месяц осени 2022 года налоговые сборы в России составили 2,4 трлн рублей, что в 1,7 раза ниже уровня мартовского показателя. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные исследования аудиторской компании FinExpertiza.

«Весной из-за сверхдоходов на фоне высоких цен на нефть и газ налоговые поступления в российский бюджет оказались рекордными, потом они постепенно начали падать. В сентябре их объем стал сопоставим с показателем 2021 года», — говорится в материале.

При этом в ряде российских регионов уровень собираемости налогов оказался выше, чем год назад. В их число вошли в том числе и крупнейший города страны — Санкт-Петербург (+29,6 млрд рублей) и Москва (+27,1 млрд). В то же время в Ханты-Мансийском автономном округе данный показатель сократился на 49,3 млрд рублей, а в Челябинской области — на 11,5 млрд, уточняется в статье.

31 октября ученых Финансового университета при правительстве России представили доклад «Оценка влияния дальнейшего повышения налоговой нагрузки в России на динамику налоговых поступлений в краткосрочной и среднесрочной перспективе». В своей работе они указали, что рост налогового бремени в стране помешал поступлениям в бюджет в размере 11,2 трлн рублей за последние 15 лет.

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