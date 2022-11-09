«Ъ»: экспорт стали из России начал приносить убытки почти всем металлургическим компаниям

Экспорт стали и железной руды из России для большинства отечественных металлургических предприятий стал убыточным. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные аналитиков BCS Global Markets (BCS GM).

Экспорт российской стали и железной руды на данный момент в среднем является убыточным, в то время как рентабельность на внутреннем рынке находится в плюсе и превышает 30%. При этом лишь НЛМК Владимира Лисина показывает положительную динамику по поставкам за счет их экспорта стальных полуфабрикатов на рынок Европы. Кроме того, на рентабельность влияет крепкий рубль и рост транспортных издержек.

По данным аналитиков, чтобы сегмент экспорта стали в Китай был безубыточным, курс рубля должен быть на уровне 85 рублей за доллар, а в поставках железной руды – 72 рубля за доллар. При этом крупные металлургические компании России перестали публиковать промежуточную отчетность по финансам, что затрудняет оценку состояния бизнеса.

Аналитики посчитали, что черная металлургия будет на низком уровне рентабельности по всему миру не только в 2022 году, но и в первом полугодии 2023 года. На всю отрасль серьезно влияют цены на коксующийся уголь, который стали активно поставлять большинству электростанций на фоне энергокризиса. Однако дорогая логистика, потеря европейских рынков и крепкий рубль могут отрицательно сказаться и на рентабельности угольных компаний в 2023 году.

В начале октября «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка и источники, писал, что перевозка металлов на экспорт резко уменьшилась в сентябре 2022 года на фоне санкций, сильного рубля, а также падения цен на мировых рынках.