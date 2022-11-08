Володин заявил, что в Госдуме отклонили законопроект о едином операторе цифровой рекламы

Володин: Госдума отклонила законопроект о едином операторе цифровой рекламы

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Государственной думе отклонили принятый в первом чтении законопроект, который предполагал создание единого оператора цифровой наружной рекламы. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий документ инициирован зампредом комитета парламента по экономической политике Артемом Кирьяновым. Проект приняли на заседание Госдумы 15 июля.

По мнению всех думских фракций, законопроект стоит отклонить, потому что решение было принято на заседании Совета Думы накануне, уточнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В соответствии с отклоненным документом, единый оператор осуществляет установку и эксплуатацию цифровых рекламных конструкций, создание и эксплуатацию информационного ресурса размещения информации на цифровых рекламных конструкциях. Поясняется, что должны были бы учитываться требования безопасности, чтобы предотвратить распространение недостоверных сведений.

Ранее в Роскомнадзоре обсудили поправки в закон о персональных данных. Заместитель главы РКН Милош Вагнер в своем выступлении объяснил необходимость корректировки законодательства чередой утечек личных данных россиян.

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