СКЦ: почти 90 сухогрузов ждут разрешения на заход в порты Украины в рамках зерновой сделки

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Mehmet Emin Calsikan/Reuters

В порты Украины направляются семь сухогрузов, которые в субботу и воскресенье прошли по морскому гуманитарному коридору в рамках зерновой сделки. Об этом сообщает Совместный координационный центр (СКЦ), передает «Интерфакс».

«5–6 ноября семь прибывающих в Украину судов прошли по морскому гуманитарному коридору в рамках Черноморской зерновой инициативы, направляясь в украинские порты», — сказано в сообщении.

Согласно сообщению СКЦ, в рамках сделки в портах Украины находятся два сухогруза, 88 судов ожидают разрешения на заход в украинские порты, а 18 груженых судов готовятся к инспекции в турецких территориальных водах.

Уточняется, что по состоянию на 7 ноября из трех украинских портов было экспортированного 10 067 175 тонн.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с президентом России Владимир Путиным о том, что будут поставлять зерно в нуждающиеся страны бесплатно.

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