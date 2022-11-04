CNBC: сотрудникам Twitter с приходом Маска приходится работать по 12 часов в день

Персоналу Twitter теперь приходится работать значительно дольше обычного с тех пор, как руководителем стал основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Переработки связаны с угрозой увольнения, запланированного Маском в рамках масштабной оптимизации менеджмента сервиса микроблогов.

В частности, менеджеры Twitter потребовали от некоторых сотрудников трудиться по 12 часов в смену семь дней в неделю. Таким образом станет возможно уложиться в сроки, выставленные новым владельцем, добавили в СМИ. Американских бизнесмен завершил сделку по приобретению Twitter за $44 млрд.

В связи с чем продолжительность рабочей недели людей, которые еще не попали под сокращения и не были уволены, достигает 84 часа.

Также сотрудникам компании поставили задачи, которые некоторые рассматривают как проверку командой Маска, чтобы увидеть, кто усердно работает.

При этом сотрудникам не сказали, получат ли они оплату за сверхурочную работу.

Ранее Маск назвал купленный им Twitter коллективным кибернетическим сверхразумом.