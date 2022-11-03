Чистая прибыль IKEA снизилась вдвое после ухода из России и составила €710 млн к концу 2022 фингода

Чистая прибыль шведского ретейлера IKEA по итогам 2022 финансового года сократилась вдвое на фоне ухода с российского рынка и составила €710 млн. Об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности корпорации.

Для сравнения, по итогам прошлого финансового года этот показатель составлял €1,4 млрд. Снижение прибыли компания объяснила ростом затрат на закупки сырья и транспортировку товаров в связи с усилением энергетического кризиса и обострением геополитической обстановки в мире из-за обострения конфликта на Украине.

Несмотря на падение чистой прибыли, выручка ретейлера выросла на 7,7% до €27,58 млрд. По итогам прошлого финансового года этот показатель был на уровне €25,615 млрд.

26 октября РБК со ссылкой на источник сообщил о планах ГК «ПИК», Kronospan и АФК «Система» приобрести активы шведского ретейлера IKEA в России. Эти компании являются одними из основных претендентов на выкуп собственности зарубежной корпорации на российском рынке. При этом все вышеперечисленные компании обладают равным доступом к информации об активах IKEA в России.