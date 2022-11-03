Кабмин продлил временный запрет на вывоз из России ряда товаров и оборудования

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Российские власти решили продлить до конца следующего года временный запрет на вывоз из РФ ряда товаров и оборудования. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

Поясняется, что временные ограничения коснулись ряда видов лесоматериалов, отходов и лома стали, вольфрама.

«Временный запрет на вывоз из России некоторых товаров и оборудования продлевается еще на год – до конца 2023 года. Постановление об этом подписано», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, ограничение коснется технологического, медицинского оборудования, сельхозтехники и ряда других товаров. В общей сложности в перечне свыше 1,6 тыс. наименований товаров.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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