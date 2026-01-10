В Омске водитель автомобиля совершил наезд на трех детей

Два мальчика и девочка пострадали в результате наезда автомобиля в Омске

Три ребенка пострадали в результате наезда автомобиля «ВАЗ» на улице Богдана Хмельницкого в Омске. Об этом сообщила прокуратура Омской области в Telegram-канале.

По данным надзорного ведомства, ДТП произошло вечером 10 января. Водитель транспортного средства допустил наезд на двух мальчиков 2010 и 2013 годов рождения и восьмилетнюю девочку, которые переходили дорогу в неположенном месте.

«В результате аварии дети получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение для получения помощи», — говорится в заявлении.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД. Прокуратура Омска взяла на контроль ход проверки и установление всех обстоятельств случившегося. Сотрудникам ведомства предстоит дать оценку действиям всех участников ДТП и соответствию организации дорожного движения на данном участке требованиям безопасности.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в надзорном ведомстве.

До этого на автодороге Ачинск — Ужур — Троицкое в Красноярском крае столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате 11 человек, включая двух несовершеннолетних, получили травмы. Пятерых пострадавших доставили в больницу, остальным медицинская помощь была оказана на месте происшествия.

Ранее в Архангельской области в аварии с участием двух легковых машин пострадали девять человек.