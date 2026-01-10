В Екатеринбурге пассажирский автобус врезался в столб

Автобус с пассажирами врезался в столб в Екатеринбурге

Пассажирский автобус въехал в столб на перекрестке Крауля — Заводская в Екатеринбурге. Об этом сообщает e1.ru.

По словам очевидцев произошедшего, среди пассажиров автобуса есть пострадавшие. Свидетели ДТП утверждают, что водителю стало плохо.

На место инцидента приехали медики и спасатели.

Очевидица рассказала, что водителя автобуса отвели в скорую, у одной из пассажирок на лице была видна кровь. В результате аварии на дорогу обвалились провода, говорится в публикации.

До этого сообщалось, что длинная пробка образовалась на федеральной трассе М-11 «Нева» в направлении Санкт-Петербурга из-за дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля.

9 января многокилометровая пробка образовалась на выезде из Переславля-Залесского в сторону Москвы из-за непогоды, нескольких ДТП и застрявших на подъемах большегрузов. В связи с этим было введено ограничение движения транспорта на участке трассы М8 с 111-го по 134-й километр.

Ранее в ДТП в Архангельской области пострадали девять человек.