Проблемы с водой остаются в Белгороде второй день подряд после ударов

В Белгороде вернули водоснабжение в центр города

Водоснабжение вернули в центр Белгорода, проблемы остаются в северной части города. Об этом сообщил региональный водоканал в Telegram-канале.

В работу запущены все скважины и насосные станции, кроме насосной станции 3-й Северной зоны, рассказали в водоканале.

«Восстановлена подача воды в центральной части города. Остается проблемой подача воды в северную часть города, на которую вода подается именно от насосной станции 3-й Северной зоны», — говорится в сообщении.

Подача воды возможна только после заполнения резервуаров на станции 3-й Северной зоны. В настоящее время идет их наполнение, при этом темп медленный.

Организован подвоз воды по заявкам. Как ожидают в водоканале, процесс займет около трех часов, после чего водоснабжение в северной части города и в п. Северном будет восстановлено.

Проблемы с электроэнергией и водоснабжением возникли в Белгороде после ракетного удара по городу в ночь на 9 января.

