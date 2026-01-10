Размер шрифта
Охранник напал с ножом на мужчину в торговом центре Москвы

«112»: конфликт в супермаркете Москвы закончился поножовщиной
В Москве в торговом центре «Калейдоскоп» произошло нападение с ножом, в результате которого пострадал мужчина. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По предварительным данным, один из посетителей или работников супермаркета употреблял алкоголь на рабочем месте и решил покинуть магазин раньше времени. Охранник попытался остановить его и, по версии источника, в ходе конфликта ударил мужчину ножом в область шеи.

При этом сотрудники торговой точки дают противоречивые показания. Часть персонала утверждает, что пострадавшим мог быть сам охранник, другие заявляют, что мужчина, употреблявший спиртное, вовсе не был сотрудником магазина.

Администрация супермаркета отказалась комментировать произошедшее. Обстоятельства инцидента уточняются.

До этого в Екатеринбурге пьяный мужчина, назвавшийся «смотрящим» за районом, напал с ножом на сотрудника пункта выдачи заказов. Когда продавец отказался передать злоумышленнику деньги, он ударил мужчину рукояткой ножа.

Ранее в Петербурге пьяный мужчина угрожал ножом соседу по коммуналке.

