В США раскрыли последствия ударов российских войск по портам Одессы

Bloomberg: экспорт зерна с Украины просел на фоне ударов ВС РФ по портам Одессы

Экспорт зерна с Украины просел на фоне ударов Вооруженных сил (ВС) России по портам Одессы. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg.

«Экспорт пшеницы из Украины — одного из крупнейших мировых экспортеров зерна — в декабре упал почти на 25% на фоне усиления атак России на портовую инфраструктуру страны, которая служит основным экспортным каналом», — говорится в материале.

Агентство отметило, что недавно ситуация в портах улучшилась. По данным журналистов, этого удалось достичь благодаря установке дополнительных дизельных генераторов в зерновых терминалах.

2 января профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что удары по транспортной и портовой инфраструктуре Одессы стали ответом России на обстрел гражданских кораблей со стороны Украины. По его словам, это решение было таким же предсказуемым, как и «освобождение Москвой этого города» в том случае, если не будет достигнуто мирное соглашение.

Ранее военный эксперт назвал условие для взятия Одессы.