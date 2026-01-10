Трамп внезапно решил полюбоваться бальным залом во время встречи

Трамп прервал встречу с главами нефтяных компаний, чтобы заглянуть в бальный зал

Президент США Дональд Трамп прервал встречу с главами нефтяных компаний, чтобы полюбоваться строительством бального зала Белого дома. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Во встрече приняли участие почти два десятка руководителей крупных американских нефтегазовых компаний. Во время общения с ними Трамп резко встал и подошел к окну, чтобы посмотреть на ход строительства бального зала.

«У нас много других людей, которым не удалось попасть внутрь. Я сказал: «Если бы у нас был бальный зал, мы бы собрали больше тысячи человек». <...> Вау! Какой, какой вид! Это дверь в бальный зал», — сказал глава Белого дома.

В декабре прошлого года Трамп назначил нового архитектора для руководства проектом строительства бального зала Белого дома стоимостью $300 млн. Предыдущий архитектор Джеймс Маккрири выразил обеспокоенность тем, что масштабная пристройка может визуально затмить основное здание резиденции, что не понравилось президенту США. Теперь проект передан фирме Shalom Baranes Associates, а Маккрири останется консультантом.

Ранее Трамп заверил, что золотая отделка в Белом доме – не фальшивка из строительного магазина.