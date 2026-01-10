Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Россиянам напомнили о длинных выходных в 2026 году

Россиян в 2026 году ждут дополнительные выходные весной и летом
Павел Бои?ченко

В 2026 году россиян, помимо новогодних каникул, которые завершатся 12 января, ожидают еще несколько периодов продолжительного отдыха. Это следует из актуального производственного календаря, опубликованного в базе «КонсультантПлюс».

Согласно документу, выходные по случаю Дня защитника Отечества продлятся с 21 по 23 февраля. В честь Международного женского дня нерабочими будут дни с 7 по 9 марта.

Майские праздники традиционно разделят на два блока. Первый период отдыха запланирован с 1 по 3 мая, второй — с 9 по 10 мая.

В июне граждане смогут воспользоваться дополнительными выходными в связи с празднованием Дня России — отдых продлится с 12 по 14 июня. Еще один нерабочий день предусмотрен осенью: 4 ноября объявлено выходным по случаю Дня народного единства.

До этого эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская сообщила, что в январе россиян ждет лишь три полноценные рабочие недели, первая из которых начнется 12 января. По ее данным, около 36% работников согласились выйти на работу в период новогодних каникул.

Кроме того, Подольская отмечала, что в 2026 году россиян ожидают пять четырехдневных рабочих недель, одна трехдневная неделя, а также неделя с праздничным днем посередине рабочего графика.

Ранее россиянам раскрыли секрет, как справиться с постновогодней хандрой.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27590509_rnd_2",
    "video_id": "record::c98d788e-0f60-41dc-9546-36de0f6eacbc"
}
 
Теперь вы знаете
Редкоземы и замерзшая секретная база: зачем Трамп хочет присоединить Гренландию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+