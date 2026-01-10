Россиянам напомнили о длинных выходных в 2026 году

Россиян в 2026 году ждут дополнительные выходные весной и летом

В 2026 году россиян, помимо новогодних каникул, которые завершатся 12 января, ожидают еще несколько периодов продолжительного отдыха. Это следует из актуального производственного календаря, опубликованного в базе «КонсультантПлюс».

Согласно документу, выходные по случаю Дня защитника Отечества продлятся с 21 по 23 февраля. В честь Международного женского дня нерабочими будут дни с 7 по 9 марта.

Майские праздники традиционно разделят на два блока. Первый период отдыха запланирован с 1 по 3 мая, второй — с 9 по 10 мая.

В июне граждане смогут воспользоваться дополнительными выходными в связи с празднованием Дня России — отдых продлится с 12 по 14 июня. Еще один нерабочий день предусмотрен осенью: 4 ноября объявлено выходным по случаю Дня народного единства.

До этого эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская сообщила, что в январе россиян ждет лишь три полноценные рабочие недели, первая из которых начнется 12 января. По ее данным, около 36% работников согласились выйти на работу в период новогодних каникул.

Кроме того, Подольская отмечала, что в 2026 году россиян ожидают пять четырехдневных рабочих недель, одна трехдневная неделя, а также неделя с праздничным днем посередине рабочего графика.

