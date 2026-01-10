Размер шрифта
Новости. Общество

Россияне массово отравились на популярном горнолыжном курорте в Кузбассе

Наталья Селиверстова/РИА Новости

На горнолыжном курорте Шерегеш произошло массовое отравление отдыхающих. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, с одинаковыми симптомами столкнулись более десяти туристов. У пострадавших наблюдались тошнота, рвота, диарея, повышение температуры до 38,5 °C и головная боль. Отдыхающие предполагают, что могли заразиться ротавирусной инфекцией.

В соцсетях многие связывают ухудшение самочувствия с посещением бара «Грелка». Пользователи пишут, что недомогание начиналось именно после визита в это заведение. Представители бара отвергли обвинения и заявили, что причиной мог быть ротавирус. При этом в разговоре с журналистами сотрудники сообщили о временном закрытии заведения.

Одна из заболевших туристок, Анастасия, рассказала, что отдыхала в Шерегеше в компании из 12 человек. Во время поездки у нее появились слабость и небольшая температура, однако серьезного значения этому она не придала. После возвращения в Барнаул сама девушка и примерно половина ее компании почувствовали резкое ухудшение состояния. По ее словам, приступы рвоты и диареи продолжались несколько часов, также беспокоили сильные головные боли, боль в глазах и проблемы со сном из-за высокой температуры и помутнения сознания.

Туристы уточнили, что приехали в Кемеровскую область на новогодние и январские праздники. Сейчас, по их словам, состояние здоровья постепенно улучшается.

Ранее в Татарстане двое взрослых и двое детей отравились угарным газом.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27590587_rnd_9",
    "video_id": "record::195c5c6e-5b87-4e5e-8814-a8706c20a9be"
}
 
