СКА крупно проиграл «Металлургу»

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске, завершилась с результатом 5:1. Счет в матче открыл Дмитрий Силантьев на 10-й минуте, его ассистентами выступили Роман Канцеров и Никита Полтавчук. Вторую шайбу «Металлурга» забросил Александр Петунин на 17-й минуте, также за команду отличились Артем Минулин (30-я минута), Сергей Толчинский (31-я минута) и Дерек Барак (48-я минута). Единственную шайбу за СКА в этой встрече забросил Маркус Филлипс на 43-й минуте.

Магнитогорский клуб возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ, набрав 70 очков в 43 матчах. СКА идет на седьмом месте западной конференции, имея в активе 49 баллов после 41 игры.

В следующем матче «Металлург» на домашней арене сыграет с «Сочи» 14 января, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 17:00 по московскому времени. СКА в гостях сразится с тольяттинской «Ладой» 12 января, начало матча — 18:00 мск.

Ранее ЦСКА вырвал победу в матче с «Шанхайскими драконами».