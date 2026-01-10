Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

СКА крупно проиграл «Металлургу»

«Металлург» со счетом 5:1 обыграл СКА в регулярном чемпионате КХЛ
Софья Сандурская/ТАСС

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске, завершилась с результатом 5:1. Счет в матче открыл Дмитрий Силантьев на 10-й минуте, его ассистентами выступили Роман Канцеров и Никита Полтавчук. Вторую шайбу «Металлурга» забросил Александр Петунин на 17-й минуте, также за команду отличились Артем Минулин (30-я минута), Сергей Толчинский (31-я минута) и Дерек Барак (48-я минута). Единственную шайбу за СКА в этой встрече забросил Маркус Филлипс на 43-й минуте.

Магнитогорский клуб возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ, набрав 70 очков в 43 матчах. СКА идет на седьмом месте западной конференции, имея в активе 49 баллов после 41 игры.

В следующем матче «Металлург» на домашней арене сыграет с «Сочи» 14 января, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 17:00 по московскому времени. СКА в гостях сразится с тольяттинской «Ладой» 12 января, начало матча — 18:00 мск.

Ранее ЦСКА вырвал победу в матче с «Шанхайскими драконами».
 
Теперь вы знаете
Редкоземы и замерзшая секретная база: зачем Трамп хочет присоединить Гренландию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+