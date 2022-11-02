Глава ADNOC заявил о снижении предложения нефти на 5 млн баррелей в день из-за уменьшения добычи

Снижение объемов инвестиций в добычу углеводородов может привести к снижению предложения нефти на 5 млн баррелей в день ежегодно. Об этом заявил гендиректор Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан аль-Джабер, передает «Прайм».

«Данные однозначны. Если мы прекратим инвестиции в производство углеводородов из-за естественного снижения добычи, то мы будем терять по 5 млн баррелей нефти в день каждый год по сравнению с текущими уровнями производства», — отметил аль-Джабер.

Он добавил, что ценовой шок, который наблюдается в этом году, будет незначительным по сравнению с тем, что ожидает мир от снижения уровня инвестиций в добычу углеводородов.

По его словам, миру сейчас нужно как можно больше энергии, но при этом с минимумом выбросов.

Ранее в октябрьском прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) сообщалось, что спрос на нефть в 2023 году может вырасти на 1,7 млн баррелей в сутки, что приведет к увеличению совокупных объемов добычи до 101,3 млн баррелей в сутки (б/с).

До этого глава нефтедобывающей компании Саудовской Аравии Saudi Aramco Амин Насер заявил, что окончание локдаунов в Китае может неожиданным образом сказаться на мировом рынке нефти, приведя к резкому сокращению глобальных запасов сырья и повышению биржевых цен.