Al Mayadeen: мировая финансовая система избавится от доллара в течение пяти лет из-за РФ

Власть доллара в мире придет к концу в течение пяти лет из-за России, которая начала спецоперацию на Украине и спровоцировала изменения не только в финансово-экономической системе, но и во всей мировой геополитике. Об этом сообщает Al Mayadeen.

Сценарии предстоящего финансово-экономического противостояния таковы: либо доллар продолжит доминировать в мировой экономике, а его укрепление станет причиной ослабления евро и юаня, либо произойдет снижение его курса по отношению к другим мировым валютам вплоть до краха долларовой системы и появления новой глобальной финансовой системы. Причем есть более вероятный сценарий, где произойдет переход расчетов большинства стран в национальных валютах.

Экономисты сошлись во мнении, что резких изменений во власти доллара быть не может. При этом серьезные сдвиги в этом вопросе могут занять от трех до пяти лет. Кроме того, спецоперация на Украине является лишь первым раундом «большой игры» мировых держав.

В публикации указали, что президент России Владимир Путин во время своего выступления на Валдайском международном форуме заявил о неизбежном процессе формирования новых международных финансовых платформ, в том числе для целей международных расчетов. Получатся, что российский лидер сжег за собой все мосты и бросил вызов ФРС США и всех связанных с ней институтов.

В конце октября в колонке для The National Interest старший научный сотрудник Кристиан Уитон заявил, что господствующее положение доллара в мире будет уменьшаться, так как все больше стран стали активно выражать недовольство из-за антироссийских санкций.