FinExpertiza сообщила о рекордно низкой зависимости бизнеса от кредитов за 9 лет

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Кредитная зависимость бизнеса в России оказалась на рекордно низких значениях как минимум за девять лет на фоне рекордно низких ставок. К таким выводам пришли аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza при оценке зависимости российского бизнеса от займов, написала Lenta.ru.

Отмечается, что доля взятых в кредит денег в структуре активов российских крупных и средних предприятий в конце первого полугодия 2022 года опустилась до 46,9%. При этом доля собственных средств выросла до 53,1%.

«Это произошло в связи с резким подорожанием кредитов после того, как Банк России в конце февраля поднял ключевую ставку до исторического максимума. Во второй половине 2022 года, после начала цикла снижения ключевой ставки, корпоративное кредитование стало расти», — пояснила глава FinExpertiza Елена Трубникова.

В первой половине октября в пресс-службе российского Центробанка сообщили, что по итогам второго квартала 2022 года уровень долговой нагрузки граждан России снизился на 0,2 процентного пункта, до 11,4%.

На прошлой неделе в бюро кредитных историй «Скоринг Бюро» рассказали, что на 1 октября 2022 года средний размер кредита, по всем категориям выданных банками россиянам займов, составил 1,3 млн рублей. За год показатель увеличился на 18%.

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