Директор «Цифра брокер»: нескольким клиентам удалось разблокировать замороженные активы

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Нескольким клиентам удалось разблокировать замороженные в международном депозитарии Clearstream выплаты по купонам. Однако речь идет о небольшом количестве подобных случаев и о получении выплат только в денежном виде, приводит слова операционного директора «Цифра брокер» (бывший «Фридом Финанс» — «Газета.Ru») Галины Карякиной РБК.

«Есть уже много крупных (частных — «Газета.Ru») клиентов, которые на лицензию подали давно, но еще нет ни одного успешного кейса по получению лицензии на разблокировку бумаг <....> Единственное — есть несколько положительных решений по денежным вопросам, то есть по замороженным деньгам, выплате купонов», — заявила Карякина в ходе выступления на конференции сайта для инвесторов Smart-Lab.

При этом за лицензиями на разблокировку замороженных активов обращались не только российские, но и зарубежные инвесторы. В числе последних — кипрские брокеры, активы которых хранятся в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Но и процесс по их кейсам пока далек от положительного решения, уточнила она.

«Уже несколько месяцев бьются и ничего не могут сделать», — заключила Карякина.

29 октября еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс допустил разморозку заблокированных активов Центробанка (ЦБ) России в случае согласия Москвы на восстановление Украины. Речь идет о возможной разблокировке €300 млрд.

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