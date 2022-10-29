Corriere della Sera: Европа может столкнуться с энергокризисом следующей зимой

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Страны Европы могут пережить энергетический кризис будущей зимой, цен на энергоносители вновь будут расти. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

Подчеркивается, что несмотря на снижение цен на газ в Европе на 70% в Италии цены для потребителей на энергоносители остаются высокими. Речь идет о снижении по сравнению с пиковыми показателями.

В публикации СМИ допускается, что к зиме 2023-2024 цены на газ для европейцев могут опять подняться. Подобная тенденция будет, если сохранится динамика по ресурсам и ценам текущего года.

Также в материале обратили внимание, что к повышению цен могла сподвигнуть «кампания по закупке» для создания запасов на зиму.

Транспортируемый газ из РФ по газопроводам, при окончательном прекращения поставок в Европу Россия не сможет перенаправлять в другие страны, считают в Corriere della Sera.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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