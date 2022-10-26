Замглавы МИД РФ Вершинин обсудил выполнение зерновой сделки с главой ЮНКТАД Гринспен

Заместитель руководителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин обсудил по телефону с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен выполнение зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении российского внешнеполитического ведомства утверждается, что участники телефонного диалога продолжили обсуждать вопросы, связанные с выполнением российско-ооновского Меморандума по продвижению российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки.

В разговоре была отмечена необходимость изъятия российской продукции и удобрений из-под действия санкций, также РФ напомнила о пакетном характере зерновой сделки, «предполагающий их взаимосвязанную реализацию».

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что ООН выступает за немедленное продление зерновой сделки.

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.