ЦИАН: объем предложения сдачи квартир в аренду в России за месяц увеличился в полтора раза

close
100%
Depositphotos

Объем предложения сдачи квартир аренду в крупных российских городах с конца сентября 2022 года увеличился в полтора раза. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы сервиса для поиска объявлений об аренде и продаже недвижимости ЦИАН.

«Сейчас потенциальным арендаторам доступно в 1,5 раза больше вариантов для съема, чем месяц назад, до начала частичной мобилизации. По сравнению с октябрем прошлого года объем предложения увеличился в 2,6 раза», — говорится в сообщении.

Уточняется, что наибольший рост числа объявлений зафиксировали в Краснодаре (+80%), Ростове-на-Дону (+60%), Санкт-Петербурге (+60%), Москве (+55) и Екатеринбурге (+55%).

На прошлой неделе аналитики сервиса «Авито Недвижимость» сообщили, что в России в третьем квартале (июль — сентябрь) 2022 года средняя ставка долгосрочной аренды жилья выросла на 15%.

В середине октября основатель агентства недвижимости «РОЙАЛ – недвижимость» Камила Мавлутхонова назвала категории арендаторов, которым отказывают чаще всего. На первом месте в списке – студенты.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть