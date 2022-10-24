Силуанов: страны ОПЕК считают невозможным для себя ценовой диктат на нефть

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Страны-участницы картеля ОПЕК считают для себя неприемлемым введение государствами G7 предельных цен на российскую нефть. По их мнению, производители сырья должны самостоятельно устанавливать стоимость добываемых природных ресурсов, приводит слова министра финансов России Антона Силуанова РБК.

«Естественно, страны ОПЕК посчитали для себя невозможным такой подход и пошли на то, чтобы снизить объём добычи, показав тем самым, что регулирование рынка — за производителем», — заявил Силуанов.

При этом он уточнил, что потребители вправе устанавливать ограничения по ценам закупки сырья. Однако последствия таких действий для них могут быть негативными.

«Да, конечно, потребители могут вводить ограничения. Но если при таких ограничениях не будет поставляться нефть, тогда для них возникнет обратный эффект в результате роста цен», — заключил он.

23 октября аналитики Международного валютного фонда (МВФ) представили доклад, в котором указали на сомнения эффективности ввода предельных цен на российскую нефть. Существует неопределенность относительно того, какие страны согласятся на ограничение цен и насколько запрет на страховые услуги ограничит возможности России по перенаправлению нефтяных поставок.

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