Орбан заявил, что предложенное ЕК ограничение цен на газ на поставки не затронет Венгрию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ограничение, предложенное Еврокомиссией по поставкам природного газа, никак не затронет долгосрочные контракты страны. Об этом сообщает ТАСС.

По словам премьера, к соответствующей договоренности получилось прийти на саммите Евросоюза в Брюсселе.

«Мы договорились, что даже если в Европе будет введено ограничение цен на газ, это не повлияет на долгосрочные контракты, без которых поставки газа в Венгрию в одночасье станут невозможными», — добавил Орбан.

Он подчеркнул, что стало возможным добиться освобождения от лимита, который не будет угрожать стабильному газоснабжению Венгрии.

Ранее премьер Бельгии Александер Де Кроо не исключил создания в ЕС картеля для закупок газа. Де Кроо также подчеркнул, что участники саммита ЕС настроены на совместную работу по газовым вопросам.