Орбан заявил, что предложенное ЕК ограничение цен на газ на поставки не затронет Венгрию

close
100%
Bertrand Guay/Pool/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ограничение, предложенное Еврокомиссией по поставкам природного газа, никак не затронет долгосрочные контракты страны. Об этом сообщает ТАСС.

По словам премьера, к соответствующей договоренности получилось прийти на саммите Евросоюза в Брюсселе.

«Мы договорились, что даже если в Европе будет введено ограничение цен на газ, это не повлияет на долгосрочные контракты, без которых поставки газа в Венгрию в одночасье станут невозможными», — добавил Орбан.

Он подчеркнул, что стало возможным добиться освобождения от лимита, который не будет угрожать стабильному газоснабжению Венгрии.

Ранее премьер Бельгии Александер Де Кроо не исключил создания в ЕС картеля для закупок газа. Де Кроо также подчеркнул, что участники саммита ЕС настроены на совместную работу по газовым вопросам.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть