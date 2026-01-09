Размер шрифта
Трамп назвал способ возврата денег, потраченных на помощь Киеву

Трамп: США вернут выделенные на помощь Украине деньги через сделку по редкоземам
Президент США Дональд Трамп заявил заявил в интервью Fox News, что Киев вернет деньги, выделенные предыдущей американской администрацией, через сделку по редкоземельным металлам.

Политик напомнил, что его предшественник Джо Байден отдал Украине сотни миллиардов долларов, но страна не получила их назад. Поэтому ему пришлось «поработать, чтобы вернуть деньги назад».

«Байден дал им 350 миллиардов долларов, можете представить, мы не получили назад ничего из этого. Но я, вообще-то, заключил сделку по редкоземельным металлам», — отметил Трамп.

По словам политика, он расценивает данное соглашение с Украиной как крайне справедливое.

До этого американский журнал The National Interest писал, что минеральные ресурсы, которые США рассчитывали получить после сделки с Украиной, оказались в руках России на фоне продолжающегося наступления российской армии. По оценке журнала, Украина никогда не относилась к ресурсной сделке серьезно.

1 мая США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов стран в добывающей отрасли. В частности, планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа, редкоземов и других ресурсов.

Ранее Захарова заявила, что Украина вернет долг ЕС «натурой».

