Китайский автоконцерн Geely готовится выйти на рынок США

Geely готовится к выходу на американский рынок
Geely

Китайский автопроизводитель Geely готовится к выходу на американский рынок, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на глобального директора по коммуникациям Geely Аша Сатклиффа.

По словам Сатклиффа, компания может объявить об этом в ближайшие 2-3 года, а для американского рынка хорошо подойдут бренды Zeekr и Lynk&Co, принадлежащие китайскому автопроизводителю.

«Для нас пока большой вопрос, когда и где именно мы зайдем на рынок США», - отметил Сатклифф в интервью WSJ.

При этом в США продаются автомобили Volvo, известный шведский бренд также принадлежит Geely.

Представитель Geely отметил, что компания пока не искала производственную площадку для выпуска машин в США, но вариантом для этого может стать сборочное предприятие Volvo в Калифорнии.

Ранее число машин, продаваемых в России под китайскими брендами, упало ниже 50%

