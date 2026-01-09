Украинские источники признают заметное осложнение обстановки для Вооруженных сил Украины в районе Константиновки в Донецкой народной республике. Об этом сообщил военный эксперт Юрий Баранчик в своем Telegram-канале.

По данным украинских источников, российские войска наступают севернее Клебан-Быкского водохранилища, продвигаясь в сторону населенного пункта Бересток и готовясь к его окружению. Одновременно с этим, как сообщил эксперт, украинская сторона фиксирует продвижение ВС РФ вдоль автодороги, соединяющей Мирноград с Константиновкой. Российские диверсионно-разведывательные группы, как утверждается, замечены в направлении деревни Ильиновки в Краматорском районе Донецкой области.

Эксперт отметил, что наступление на Константиновку идет достаточно динамично, несмотря на то, что у ВСУ осталась возможность вести контратаки с пригорода Часова Яра, который находится северо-восточнее Константиновки.

До этого AFP провело анализ данных американского Института изучения войны и признало, что российская армия в 2025 году достигла наибольшего успеха с момента начала конфликта на Украине. Согласно анализу, в прошлом году ВС РФ взяли под контроль более 5,6 тысячи квадратных километров украинской территории, что составляет почти 1% всей Украины. Это больше, чем за два предыдущих года вместе взятых, но меньше 2022 года, года ВС РФ заняли более 60 тысяч квадратных километров украинской территории, сказано в исследовании.

Ранее в Европе заявили, что Зеленский должен был признать поражение еще год назад.