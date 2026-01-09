Размер шрифта
Лурье выставила Долиной последнее требование

Лурье потребовала, чтобы певица Долина лично передала ей ключи от квартиры
Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье выставила певице последнее требование перед завершением покупки. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Лурье потребовала, чтобы Долина лично передала ей ключи от квартиры в Хамовниках. Принимать их от представителя артистки новая хозяйка отказалась.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко в беседе с изданием заявила, что у доверенного лица Долиной нет полномочий на подписание акта приёма-передачи квартиры и передачу ключей от нее. Сама певица не явилась на встречу 9 января, поэтому квартиру принять не смогли. Свои вещи в квартиру Лурье еще не завезла.

Лариса Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница Полина Лурье осталась без денег и жилья, а певица заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу знаменитости, однако 16 декабря Верховный суд России встал на сторону покупательницы и оставил право собственности на недвижимость за ней.

Ранее автомобиль Долиной заметили у ее бывшего дома в Хамовниках.

