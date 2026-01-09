Пермские ученые нашли способ усилить действие лекарств

Ученые Пермского Политеха создали новые биологически активные соединения с повышенной термостойкостью, способные выдерживать стандартную медицинскую стерилизацию без разрушения. Разработка может упростить производство лекарств и сохранить их эффективность после нагревания, необходимого для безопасности препаратов.

Ученые объяснили: проблема большинства перспективных лекарственных молекул в том, что они разрушаются при термической стерилизации — обычно она проводится при температуре 150–200 °C. Альтернативные методы обеззараживания либо слишком дороги, либо технологически сложны. Поэтому один из ключевых вызовов фармацевтики — создание изначально устойчивых к нагреву молекулярных структур.

В основе разработки ученых ПНИПУ лежит 3-нитросалициловый альдегид — химически стабильная молекула, которую исследователи использовали как прочный «каркас». К нему они присоединили роданин — компонент, известный своей противовирусной и противовоспалительной активностью, но плохо переносящий высокие температуры. В результате получились новые соединения, сохраняющие структуру и свойства после нагрева.

«Реакцию проводили в воде со специальной добавкой (ацетатом натрия), которая помогает молекулам соединиться. После нагревания и обработки мы получили темно-оранжевый порошок с выходом 76%, что является хорошим результатом», — рассказал Михаил Куликов, доцент, кандидат химических наук, заведующий кафедрой «Химические технологии и экология» Березниковского филиала ПНИПУ.

Дополнительно ученые синтезировали комплекс этого соединения с медью. Такие металлоорганические структуры могут усиливать биологическую активность веществ и повышать их эффективность против устойчивых инфекций.

Испытания показали, что новое соединение начинает разрушаться только при температурах выше 210 °C, а его медный комплекс — при нагревании выше 220 °C. Это показатель термостойкости на 20-25 % превышает таковой у аналогичных биологически активных молекул, включая роданин — важный компонент многих перспективных противовирусных препаратов.

По словам авторов, такая устойчивость позволяет сохранить терапевтический потенциал действующего вещества даже после обязательной стерилизации. Разработка открывает путь к созданию более стабильных противовирусных и противовоспалительных препаратов без усложнения и удорожания производства.

