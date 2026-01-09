Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Пермские ученые нашли способ усилить действие лекарств

В ПНИПУ разработали новые термостойкие соединения для создания лекарств
Shutterstock

Ученые Пермского Политеха создали новые биологически активные соединения с повышенной термостойкостью, способные выдерживать стандартную медицинскую стерилизацию без разрушения. Разработка может упростить производство лекарств и сохранить их эффективность после нагревания, необходимого для безопасности препаратов.

Ученые объяснили: проблема большинства перспективных лекарственных молекул в том, что они разрушаются при термической стерилизации — обычно она проводится при температуре 150–200 °C. Альтернативные методы обеззараживания либо слишком дороги, либо технологически сложны. Поэтому один из ключевых вызовов фармацевтики — создание изначально устойчивых к нагреву молекулярных структур.

В основе разработки ученых ПНИПУ лежит 3-нитросалициловый альдегид — химически стабильная молекула, которую исследователи использовали как прочный «каркас». К нему они присоединили роданин — компонент, известный своей противовирусной и противовоспалительной активностью, но плохо переносящий высокие температуры. В результате получились новые соединения, сохраняющие структуру и свойства после нагрева.

«Реакцию проводили в воде со специальной добавкой (ацетатом натрия), которая помогает молекулам соединиться. После нагревания и обработки мы получили темно-оранжевый порошок с выходом 76%, что является хорошим результатом», — рассказал Михаил Куликов, доцент, кандидат химических наук, заведующий кафедрой «Химические технологии и экология» Березниковского филиала ПНИПУ.

Дополнительно ученые синтезировали комплекс этого соединения с медью. Такие металлоорганические структуры могут усиливать биологическую активность веществ и повышать их эффективность против устойчивых инфекций.

Испытания показали, что новое соединение начинает разрушаться только при температурах выше 210 °C, а его медный комплекс — при нагревании выше 220 °C. Это показатель термостойкости на 20-25 % превышает таковой у аналогичных биологически активных молекул, включая роданин — важный компонент многих перспективных противовирусных препаратов.

По словам авторов, такая устойчивость позволяет сохранить терапевтический потенциал действующего вещества даже после обязательной стерилизации. Разработка открывает путь к созданию более стабильных противовирусных и противовоспалительных препаратов без усложнения и удорожания производства.

Ранее врач назвала главные ошибки в хранении лекарств.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27584443_rnd_7",
    "video_id": "record::fdeb127c-32f2-4641-b016-924c082d8ec3"
}
 
Теперь вы знаете
РФ ответила Украине «Орешником» за атаку на резиденцию Путина. Что важно знать про оружие, потрясшее Запад
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+