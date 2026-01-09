В Росавиации рассказали об отмененных из-за непогоды в Москве рейсах

В московских аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский в связи с непогодой отменили 14 рейсов на вылет и прилет. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

По его словам, аэропорты столичного региона продолжают обслуживать рейсы, несмотря на аномальный снегопад. С начала суток до 13:00 мск воздушные гавани приняли и отправили 492 самолета.

«Было отменено на прилет и вылет суммарно 14 рейсов, задержано на срок более двух часов 48 рейсов», — говорится в заявлении.

Кореняко добавил, что в последние несколько часов «уходов» самолетов на запасные аэродромы зафиксировано не было.

Утром 9 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что Москву и область накрыла сильная метель. На этом фоне на юге Московской области за сутки выпало до 65% месячной нормы осадков.

В Росавиации предупредили, что из-за мощного снегопада в столичном регионе в расписание полетов могут вноситься определенные корректировки. Как рассказал Кореняко, ночью на запасные аэродромы «ушли» два воздушных судна.

Ранее железную дорогу в Москве перевели на усиленный режим работы.