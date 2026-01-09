Размер шрифта
Путин внес в Госдуму соглашение с Белоруссией о защите граждан за границей

Путин внес в ГД соглашение с Белоруссией о защите от иностранного преследования
Reuters

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Белоруссией по взаимной защите граждан от необоснованного преследования со стороны зарубежных стран и международных органов юстиции. Документ опубликован в думской электронной базе.

«Ратифицировать Соглашение между РФ и Республикой Беларусь о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции, подписанное в Москве 13 марта 2025 года», — говорится в проекте.

В пояснительной записке к документу отмечается, что соглашение направлено на конструктивное сотрудничество сторон для защиты своих граждан и обеспечения гарантий их прав и свобод из-за необоснованного уголовного преследования третьими сторонами.

В декабре президент России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что у стран почти не осталось вопросов, требующих вмешательства глав государств.

Ранее Лукашенко посмотрел прямую линию с Путиным.

