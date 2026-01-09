Медведев заявил, что 2026 год «начался бурно»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил о бурном начале 2026 года.

«Год начался бурно», — написал он.

По словам зампреда, подобное положение дел связано с несколькими яркими событиями, включая «похищение» президента Венесуэлы Николаса Мадуро, угрозу введение новых санкций против России, анонсированных президентом США Дональдом Трампом, а также захватом российского нефтяного танкера «Маринера».

«Нынешние международные отношения превратились с начала года в форменный Бедлам», — резюмировал Медведев.

Он добавил, что российской стороне нужно вести себя соответствующе, поскольку очень много «буйных» вокруг. Зампред напомнил, что «больных никогда не успокаивают увещевания добрых психиатров».

Он выразил мнение, что помочь в сложившейся обстановке могут «только санитары с огромными кулаками и флегматичными лицами», которые наденут на «психов смирительную рубашку» или сделают «спасительный укол галоперидола».

В том же посте Медведев написал, что США своей санкционной политикой пытаются склонить Россию к неприемлемым для нее компромиссам по урегулированию конфликта на Украине. Он также выразил уверенность, что Вашингтон будет продолжать санкционную политику в отношении Москвы «при любой погоде».

Ранее Медведев ответил на публикацию Госдепа США с призывом «не играть в игры» с Трампом.Ранее Трамп заявил, что ему не нужно международное право.