Нидерланды и Латвия начали тратить газ из хранилищ на фоне снижения ветрогенерации

Нидерланды и Латвия перешли к отбору газа из своих подземных хранилищ (ПХГ) на фоне снижения ветрогенерации в европейском регионе. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отбор из хранилищ газа в Нидерландах впервые с конца отопительного сезона в апреле превысил уровень закачки. При этом на данный момент хранилища газа в стране заполнены на уровне 93,27%, где чуть больше 12,5 млрд кубометров газа. Такая ситуация складывается из-за того, что прогнозируется маловетреная погода, которая неблагоприятно влияет на альтернативную энергетику.

При этом такой же отбор газа начался и в Латвии, однако подобная ситуация уже была в сентябре. Сейчас ПХГ наполнены на уровне 53,9%, что является самым низким показателем во всей Европе.

Снижение поставок из России не помешало европейским странам заполнять хранилища, где совокупный уровень запасов газа на регион составляет 91,5%.

В начале октября агентство «Интерфакс» сообщило, что Польша и Франция начали расходовать запасы газа из газохранилищ, предназначенные для зимнего сезона. По информации агентства, в Польше и Франции объем отбора газа впервые превысил объем закачки. Обычно отбор газа из европейских хранилищ начинается 20 октября.