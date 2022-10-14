В Раде заявили, что Украина прекратила действие протокола с РФ по реэкспорту товаров

Украина прекратила действие протокола по реэкспорту товаров с Российской Федерацией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука.

По словам Мельничука, протокол был подписан 15 апреля 1994 года.

«Прекращено действие протокола между правительством Украины и правительством РФ по реализации Соглашения о реэкспорте товаров и порядке выдачи разрешения на реэкспорт в двусторонних отношениях между Украиной и РФ», — написал депутат.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Украину и Россию к переговорам. Он заявил, что главе РФ Владимиру Путину следует сесть за стол переговоров для урегулирования конфликта на Украине.

По словам французского президента, рано или поздно Украине необходимо будет сесть за стол переговоров. Это будет отвечать интересам двух стран. По его словам, Киев будет просто обязан сделать это.