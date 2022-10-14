Путин: решение о запуске оставшейся нитки «Северного потока — 2» вряд ли будет принято

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан заявил, что оставшаяся нитка газопровода «Северный поток — 2» вряд ли будет запущена в эксплуатацию. Его слова приводит РИА «Новости».

Путин отметил, что решение будет зависеть не столько от России, сколько от западных партнеров.

«Хотя там одна ветка, видимо, в рабочем состоянии, но решение не принимается и, судя по всему, вряд ли будет принято. Но это уже не наше дело, это дело наших партнеров. Чем руководствуются руководители тех или иных государств — это их дело», — отметил президент.

Путин добавил, что газопроводы не взорвали бы, если бы считались с интересами Германии, так как работающие газопроводы представляли собой «элемент надежности».

«С ее [Германии — «Газета.Ru»] интересами, судя по всему, мало кто считается, иначе не подрывали бы «Северной поток — 1» и «Северной поток — 2»», — резюмировал Путин.

Ранее следователи в Германии заявляли, что повреждения на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» появились в результате взрывов с применением взрывчатых веществ.

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