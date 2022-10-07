Сбербанк начал оформлять кредитные каникулы для военнослужащих

Сбербанк приступил к оформлению кредитных каникул для военнослужащих, розничные клиенты кредитной организации могут оформить льготный период по погашению кредитов с 7 октября. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Клиенты-военнослужащие смогут получить отсрочку по ипотечным и потребительским кредитам, кредитным картам на весь срок службы, а также на 30 дней после ее окончания», — говорится в заявлении.

В банке уточнили, что для оформления кредитных каникул клиенты должны обратиться в банк по телефону горячей линии или прийти в отделение банка, также заявку можно оформить в приложении СберБанк Онлайн.

«Срок кредита будет увеличен на срок не менее льготного периода. Во время действия каникул будут продолжать начисляться проценты в порядке и на условиях, установленных законом», — пояснили в пресс-службе.

Там также добавили, что во время каникул клиент сможет платить по кредиту в счет его досрочного погашения, при этом такие платежи, в соответствии с законом, будут направляться в первую очередь на погашение основного долга.

Ранее 7 октября президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных граждан, участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Также был подписан закон о трудовых правах работников, которые попадают под частичную мобилизацию или поступивших на военную службу по контракту.