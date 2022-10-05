Новак: Россия готова поставлять газ по второй нитке «Северного потока – 2»

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Россия готова в короткие сроки осуществлять поставки газа по второй нитке трубопровода «Северный поток – 2». Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, слова которого приводит ТАСС.

«Что касается второй нитки, она готова, построена, и в случае принятия необходимых юридических решений европейскими коллегами, относительно ее сертификации и снятия ограничений, я думаю, Россия могла бы короткие сроки обеспечить поставки по данной нитке газопровода», — сказал Новак, добавляя, что «инфраструктура готова».

В опубликованном на днях докладе Всемирного банка (ВБ) указано, что страны Евросоюза могут столкнуться с рецессией предстоящей зимой из-за нехватки энергоносителей в связи с антироссийскими санкциями. На ситуацию будет оказывать давление в том числе прекращение поставок топлива по трубопроводу «Северный поток — 1». Компенсировать резкое сокращение поставок топлива из России на долгосрочной основе не смогут запасы сырья в подземных газовых хранилищах (ПХГ) европейских стран, отмечается в документе.

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