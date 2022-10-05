МИД РФ: позиция Зеленского по переговорам с Россией не повлияет на зерновую сделку

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Nina Lyashonok/AP

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что позиция президента Украины по отказу от переговоров с Россией не повлияет на перспективы зерновой сделки, однако российская сторона настаивает на критическом анализе договоренностей. Его слова передает РИА «Новости».

«Стамбульские договоренности были заключены и действуют до настоящего времени. Мы внимательно следим за ходом исполнения двух меморандумов и считаем, что нужен критический анализ того, как выполняется пакетная инициатива генсека ООН», — сказал Вершинин.

Он также отметил, что «не видит увязки» между перспективами продовольственной сделки и заявлениями Киева о переговорах с Москвой.

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

4 октября Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с действующим президентом России Владимиром Путиным после референдумов о вхождении в состав РФ территорий Крыма, ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

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