Минфин планирует изымать у «Газпрома» по 50 млрд рублей в месяц в рамках НДПИ

Министерство финансов (Минфин) России намерено ежемесячно изымать у «Газпрома» дополнительные 50 млрд рублей в виде налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Соответствующие взыскания планируется применять с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года, сообщается в проекте поправок правительства в Налоговый кодекс.

«Для организаций, которые в отчетном (налоговом) периоде осуществляют производство природного газа и его реализацию на экспорт, с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года включительно устанавливается налоговая ставка в размере 32 процентов», — говорится в документе.

Таким образом, дополнительные поступления от НДПИ на природный газ составят в 2023 году 628,3 млрд рублей. В последующие два года размер поступлений будет увеличиваться: в 2024 года дополнительные сборы составят 699,9 млрд рублей, а в 2025-м — 749,6 млрд рублей.

28 сентября министр финансов России Антон Силуанов заявил о планах ведомства изъять часть сверхдоходов сырьевого бизнеса в ближайшие три года. Вырученные от поступлений средства чиновники планируют направить для пополнения федерального бюджета в условиях международных санкций. При этом производить корректировку шкалы других налогов, включая НДФЛ, власти в ближайшее время не собираются.