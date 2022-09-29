Sky News: британские власти допускают, что ЧП на «Северных потоках» были из-за подрывов

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Власти Великобритании не исключают, что произошедшие инциденты на «Северных потоках» случились из-за нападения с применением подводных взрывных устройств, приведенных в действие удаленно. Об этом сообщает канал Sky News со ссылкой на источник в Минобороны страны.

По данным собеседника телеканала, сработавшие мины, вероятно, спускали на дно на длинной цепи, а сбрасывали с лодки за борт или размещали рядом с газопроводами с помощью подводного беспилотника.

Не исключается, что мины заложили несколько месяцев или несколько лет назад. Также источник предположил, что якобы «российская подводная лодка» могла заложить взрывные устройства. Однако каких-либо официальных подтверждений, указывающих на причастность российской стороны к произошедшему, в Министерстве обороны Великобритании не привели.

Ранее стало известно, что в Германии считают, что диверсия могла создать неопределенность на газовых рынках Евросоюза.

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