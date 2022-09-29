Глава ВБ Малпасс: слабость евро и высокая инфляция повысят риски рецессии в Европе

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Рост европейской экономики может замедлиться в ближайшие месяцы из-за относительного слабого курса евро к ведущим мировым валютам, а также высокого уровня инфляции в Евросоюзе. Слова главы Всемирного банка Дэвида Малпасса приводят «РИА Новости».

«Всемирный банк видит риски сдерживания роста европейской экономики в продолжительном периоде времени. Слабость евро и высокая инфляция повышают вероятность рецессии в Европе», — заявил Малпасс в ходе выступления в Стэнфордском университете.

26 сентября глава Европейского центрального банка Кристин Лагард допустила ухудшение ситуации с ценами на продовольствие и электроэнергию в обозримом будущем. Под угрозой может оказаться финансовая безопасность наиболее уязвимых слоев населения Евросоюза.

Агентство Bloomberg также не увидело предпосылок для смягчения энергокризиса в ближайшие месяцы. 27 сентября агентство сообщило, что текущий энергокризис по своим масштабам и последствиям для мирового производства может затмить экономический крах 2009 года. Если следующие месяцы окажутся особенно холодными, а европейские страны не смогут эффективно распределить дефицитные запасы топлива, то ВВП региона может упасть до 5%.

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