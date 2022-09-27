Премьер-министр Украины Шмыгаль: МВФ предоставит Киеву $2,8 млрд до конца 2022 года

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Пресс-служба Кабмина Украины

Украина смогла договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о получении финансовой помощи в размере $2,8 млрд до конца 2022 года. Слова премьер-министра страны Дениса Шмыгаля передают РИА «Новости».

На заседании правительства Украины Шмыгаль рассказал об успешном завершении переговоров с главой МВФ Кристалиной Георгиевой и представителями Всемирного банка.

«Нас заверили, что они продолжат поддерживать Украину. С МВФ мы имеем договоренности о начале работы над новой специальной программой. Ожидаем, что миссия по Украине начнет работу уже в октябре, а программа — в следующем году. В этом году Украина получит от МВФ в целом 2,8 млрд долларов», — заявил Шмыгаль.

Он также отметил, что дополнительную финансовую помощь Украине предоставят власти Великобритании. Они намерены помочь Киеву на закупку газа в зимний отопительный сезон на общую сумму $500 млн.

27 сентября правительство Украины объявило о полном запрете экспорта товаров в Россию. Соответствующее решение будет действовать вплоть до дня прекращения или отмены военного положения и «прекращения применения РФ недружественных действий против Украины». Запрет коснется вывоза украинских товаров, конечным пунктом назначения которых является Россия.

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