В ближайшие 30 лет Сибирь станет крупнейшим сельскохозяйственным регионом в мире. Экономический потенциал региона позволит России стать сверхдержавой к 2050 году, заявил в интервью Business Insider содиректор по инвестициям в гонконгской финансовой компании Value Partners Group Чеа Хенг Хе.

«Инвестиции в российскую экономику могут преподнести сюрприз с положительной стороны после окончания конфликта на Украине. Все эти обширные земли, которые есть у России в Сибири, станут самыми большими и продуктивными сельскохозяйственными угодьями в мире в ближайшие три десятилетия. Это позволит стране стать продовольственной сверхдержавой», — заявил инвестор, который управляет активами на $7 млрд.

Он пояснил, что изменения климата негативно влияют на сельское хозяйство в мире. Однако для Сибири это фактор открывает новые возможности из-за пустующих пахотных земель.

«В Сибири находятся одни из крупнейших в мире запасов незанятых пахотных земель с потенциалом для создания огромных ферм. Россия может оказаться главным победителем в истории с глобальным потеплением», — заключил Чеа.

24 сентября Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара и ООН нашли варианты по выводу российских удобрений на рынки в рамках «продовольственной сделки». Министр отметил, что Турция ведет работу по этому вопросу в координационном центре по экспорту зерна в Стамбуле, в котором «представлены все стороны».