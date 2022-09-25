Посол Непала в Москве: республика заинтересована в покупке российских удобрений

Непал заинтересован в импорте российских удобрений, а также республика хотела бы экспортировать в Россию больше чая. Об этом заявил посол южноазиатского государства в России Милан Радж Туладхар, написало агентство РИА Новости.

«Сейчас объем торговли между Непалом и Россией невелик. Но если будут прямые рейсы, больше обменов между Россией и Непалом, определенно, откроется больше перспектив. Например, мы нуждаемся в российских удобрениях. Мы занимаемся сельским хозяйством, поэтому нам нужно много удобрений», — сказал Туладхар.

По словам дипломата, Катманду может нарастить объем поставок чая в Россию, «потому что россияне тоже любят чай».

В июне президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова выполнить все свои контрактные обязательства и поставлять удобрения, энергоносители и зерно.

Ранее 25 сентября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Турецкая Республика совместно с Организацией Объединенных Наций (ООН) работает над экспортом удобрений из России по морскому гуманитарному коридору.