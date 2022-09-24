Лавров: созданные США и ЕС препоны для экспорта российских удобрений и зерна не сняты

Препоны, которые США и Евросоюз (ЕС) создали для продажи за границу российских удобрений и зерна, так и не сняли. Об этом заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров, написало агентство ТАСС.

Также Лавров заявил, что Москва предложила бесплатно передать странам Африки 300 тыс. тонн задержанных в Европе удобрений. Однако, по словам, главы российского МИД, Евросоюз (ЕС) не поддержал инициативу Москвы.

Ранее 24 сентября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Анкара и Организация объединенных наций (ООН) нашли варианты по выводу российских удобрений на рынки. Министр отметил, что Турция ведет работу с ООН в координационном центре по экспорту зерна в Стамбуле, в котором «представлены все стороны».

До этого в тот же день сообщалось, что заместитель руководителя министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин обсудил с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом текущую ситуацию на Украине и ход выполнения зерновой сделки.

В начале сентября пресс-служба российского Минсельхоза оповестила, что Россия с июля по декабрь 2022 года готова поставить на внешние рынки до 30 млн тонн зерна в рамках договоренностей с ООН.